Braga-Napoli, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2023/2024

di Giorgio Billone 19

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Braga-Napoli, match valido per la prima giornata di Champions League 2023/2024. In terra portoghese gli azzurri cercano di dimenticare le brutte prestazioni del campionato e vogliono subito i tre punti contro i lusitani che però sicuramente venderanno cara la pelle in uno stadio molto particolare senza le curve. Appuntamento alle ore 20.45 di mercoledì 20 settembre.

Braga-Napoli sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani e su Infinity+ con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.