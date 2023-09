Champions League 2023/2024, Real Madrid vince al 94′ con Bellingham. Galatasaray, che rimonta nel finale

Si è aperta con i due match delle 18:45 la seconda serata del primo turno della Champions League 2023/2024. La sfida più attesa era senza dubbio quella del Santiago Bernabeu, dove il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha sofferto oltremodo contro la coriacea Union Berlino. I tedeschi si sono arresi solo al 94′ con il gol di Jude Bellingham che ha deciso il match in favore delle Merengues, dopo un primo tempo davvero deludente da parte degli spagnoli e una ripresa dove il fortino dei tedeschi aveva retto anche grazie ai pali colpiti da Rodrygo e Joselu. Grande prova di tutto il reparto difensivo berlinese, tra cui anche Leonardo Bonucci che è rimasto in campo fino all’80’. Nel recupero però arriva appunto il gol di Bellingham, una rete piuttosto fortunosa con una serie di rimpalli che alla fine consentono al giocatore del Real di battere a rete verso la porta praticamente sguarnita.

Risultato rocambolesco nell’incontro del girone A, con il Galatasaray che ha raggiunto un insperato pareggio per 2-2 in casa contro il Copenaghen. La trasferta in terra turca, tradizionalmente complicata per molte compagini, ha inizialmente sorriso alla squadra danese che è passata in vantaggio al 35′ con il gol di Elyounoussi per poi raddoppiare nella ripresa al minuto 58 grazie alla rete di Diogo Goncalves. Nel finale il Copenaghen ha però dovuto subire l’inferiorità numerica per l’espulsione di Jelert al 73′, con la partita che è improvvisamente cambiata. L’assedio dei turchi, spinti dal calore del pubblico di casa, ha portato all’uno-due tra 86′ e 88′ con i gol di Boey e Tete. Nel recupero autentico assalto del Galatasaray per cercare la vittoria, ma il fortino dei danesi è riuscito a reggere portando a casa almeno un punto.

