Real Sociedad-Inter, programma e telecronisti Amazon Prime Video Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Real Sociedad-Inter, match valido per la prima giornata di Champions League 2023/2024. In terra spagnola i nerazzurri, in testa al campionato, vogliono partire nel migliore dei modi anche in coppa, dove difendono la finale dello scorso anno: chi vincerà a San Sebastian? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 20 settembre.

Real Sociedad-Inter sarà visibile su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.