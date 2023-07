Boxe, Stephen Fulton vs. Naoya Inoue oggi in tv: canale, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 34

La sfida stellare per i titoli WBC e WBO dei pesi super gallo tra Stephen Fulton e Naoya Inoue è in programma oggi, martedì 25 luglio, non prima delle 13:00 (orario italiano). La diretta del match (l’evento è iniziato verso le 10:15) sarà affidata a Mola.TV, piattaforma streaming. Basterà registrarsi (o accedere, se si è già in possesso di un account) e abbonarsi ad uno dei pacchetti per vedere uno dei match più attesi dell’anno. Il combattimento si svolgerà all’Ariake Arena di Tokyo, in Giappone. Ventuno vittorie e zero sconfitte per Fulton, mentre Inoue ha ventiquattro successi in carriera. Questo sarà probabilmente il test più impegnativo per la carriera di entrambi. Sportface.it vi offrirà una cronaca del match.