Hockey ghiaccio, raduno estivo in Trentino per la Nazionale italiana

In vista dell’intensa stagione che l’attende, la Nazionale italiana di hockey sul ghiaccio maschile è già al lavoro a Fondo, in Trentino, presso il Palasmeraldo. Il raduno estivo prevede sette sessioni di allenamento sul ghiaccio fino al 28 luglio, sotto l’occhio vigile di coach Mike Keenan, coach Mike Pelino e degli assistenti Fabio Armani e Giorgio De Bettin. Gli azzurri vogliono preparare al meglio i tanti impegni, tra cui i Mondiali di Prima Divisione Gruppo A in programma a Bolzano a cavallo tra aprile e maggio 2024.

“Il raduno ci consente di valutare nuove leve, alcune in arrivo anche dalle giovanili, che hanno l’opportunità di mettersi in mostra e complicarci le scelte in ottica futura. Ci aspettano dei mesi impegnativi, ma vogliamo farci trovare pronti, specialmente in vista del Mondiale in casa” ha dichiarato il direttore sportivo delle squadre nazionali, Stefan Zisser. L’head coach Mike Keenan ha invece detto: “L’obiettivo è quello di continuare a sviluppare il giusto atteggiamento, costruendo un programma che nel lungo periodo arrivi a uno standard olimpico. La competitività non garantisce i successi, perciò bisogna insegnare gli ingredienti per vincere e continuare a imparare, sia dalle vittorie che dalle sconfitte. Vogliamo accelerare questo processo e la prossima stagione sarà fondamentale“.