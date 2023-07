Mondiali femminili 2023: reti inviolate tra Svizzera e Norvegia

Seconda giornata dei gironi al Mondiale femminile 2023, la Svizzera frena contro la Norvegia ma resta in vetta al gruppo A con 4 punti. A seguire, Nuova Zelanda e Filippine con 3 punti a testa, chiudono i norvegesi con un solo punto. Reti inviolate al Waikato Stadium di Hamilton, dove le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, non riuscendo però a sbloccare il risultato in tutti e 90 i minuti regolamentari. Cinque i cambi tra le fila gestite da Riise, il tecnico tedesco invece, si concede alle sostituzioni solo sul finale, non riuscendo a firmare la vittoria. Termina 0-0.