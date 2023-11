Monza-Torino 1-1, Palladino: “Abbiamo giocato un ottimo secondo tempo, Colpani può crescere ancora”

Il tecnico del Monza Palladino ha analizzato, ai microfoni di Dazn, il pareggio della sua squadra contro il Torino per 1-1: “Bisogna fare i complimenti al Torino per la partita che ha giocato. Nel primo tempo abbiamo sofferto. Il gol subito ci ha risvegliato e siamo stati bravi a riprenderla. Abbiamo giocato un’ottima seconda parte di secondo tempo. In rosa per me meritano tutti la Nazionale (ride ndr.), ma ci sono dei ragazzi come Colpani e Di Gregorio che sono delle eccellenze del nostro organico. Colpani può crescere tanto, DI Gregorio avrà le sue occasioni anche con l’Italia. Sono entrambi pronti per una big”.