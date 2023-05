F1 GP Miami 2023: Hulkenberg contro il muro, bandiera rossa in prove libere 1

Nico Hulkenberg contro il muro e la prima sessione di prove libere del GP di Miami 2023 è sospesa con tanto di bandiera rossa inevitabile. Il tedesco della Haas perde il controllo della vettura e si schianta, per fortuna senza conseguenze fisiche, contro le barriere. Detriti in pista e inevitabile sospensione delle FP1 per consentire ai commissari di sistemare il circuito della Florida, poi si ripartirà.