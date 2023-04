Boxe, Gervonta Davis vs Ryan Garcia in tv: programma, orario e streaming

di Mattia Zucchiatti 46

Gervonta Davis contro Ryan Garcia. Il match che tanti aspettavano è realtà e avrà luogo nella notte tra sabato 22 aprile e domenica 23 maggio alla T-Mobile Arena di Paradise. L’evento inizierà alle 02:00, mentre l’incontro principale è atteso per le 05:00 di domenica mattina. Si tratta di un catchweight (136 lbs) che inevitabilmente ridisegnerà il record dei due pugili, entrambi imbattuti: uno dei due verrà lanciato verso le chance titolate, l’altro subirà un ridimensionamento. Quello che gli unisce è la popolarità: Garcia sui social è una celebrità, Davis è già campione WBA (Regular) dei pesi leggeri. Nonostante l’evento sia distribuito da Dazn, al momento non è prevista la trasmissione in Italia. Ma Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità legate alla copertura televisiva (e streaming) di uno degli eventi più attesi dell’anno. E sul nostro sito potrete trovare la cronaca e gli approfondimenti dell’evento di Las Vegas. Chi uscirà vincitore dal match che vale una carriera? Scopriamolo insieme. Sul ring alle 05:00 del mattino di domenica.

Programma Ryan Garcia – Gervonta Davis

Dalle 02:00, Elijah Garcia vs. Kevin Salgado (pesi medi)

A seguire, Gabriel Rosado vs. Bektemir Melikuziev (pesi supermedi)

A seguire, David Morrell vs. Yamaguchi Falcao (Titolo Wba Regular pesi supermedi)

Intorno alle 05:00, Gervonta Davis vs. Ryan Garcia (pesi leggeri)