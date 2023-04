Sampdoria-Spezia 1-1, Semplici: “Soddisfatto della prestazione. Meritavamo la vittoria”

“La squadra oggi ha fatto bene, si è espressa bene e con coraggio”. Così il tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo l’1-1 in casa della Sampdoria. “E’ stata una partita difficile in un ambiente particolare, alla prima occasione siamo andati sotto ma abbiamo reagito bene. Meritavamo molto di più per le tante occasioni create. Dispiace per i ragazzi, dopo una prestazione del genere si meritavamo la vittoria” ha aggiunto l’allenatore bianconero.

“Abbiamo difficoltà a realizzare, quindi devo portare più giocatori all’interno dell’area. Dobbiamo migliorare nella cosa più difficile, quella di buttarla dentro, ma se creiamo sempre queste situazioni arriveremo all’obiettivo. Lo Spezia c’è, siamo in salute e andiamo avanti determinati” ha detto Semplici.

“Abbiamo speso tanto a livello fisico e mentale. C’è stato un momento in cui ci siamo abbassati, ma nel complesso la squadra ha fatto e creato tanto. Quanto ci si gioca tanto, come la salvezza, le partite sono sempre più importanti” ha detto il tecnico dello Spezia, che ha poi parlato degli infortunati: “Dragowski purtroppo ha un problema alla schiena. Maldini andrà valutato. Peccato, è un ragazzo con grande qualità e spero di non perderlo per troppo tempo”.