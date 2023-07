F1 GP Belgio Spa 2023, sprint race sabato: canale, orario, diretta tv e streaming

Dodicesimo appuntamento del Mondiale di F1, quello con il GP del Belgio 2023 a Spa: sullo storico circuito belga prosegue il programma rivoluzionato dal sabato dedicato alle sprint (il terzo dei sei complessivi), ecco allora di seguito orario, diretta tv e streaming, insieme alle informazioni sul canale di riferimento per quanto riguarda sprint shootout e gara sprint. Prima della corsa sulla distanza di mezzora che assegna punti importanti da 8 a 1 ai primi otto, c’è da stabilire la griglia di partenza e così si terrà al mattino la mini-qualifica, poi al pomeriggio ecco la gara sprint, ufficialmente nominata sprint race. Alle ore 12.30 di sabato 29 luglio si terrà la sprint shootout, alle ore 16.30 ecco la sprint race che non va più a incidere sulla gara dell’indomani ma resta fine a se stessa. La diretta tv di entrambi gli appuntamenti sarà disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer e in streaming su Sky Go, disponibile anche la differita in chiaro su TV8. Sportface.it come al solito vi proporrà la diretta scritta.

Sabato 29 luglio 2023

ore 12.30 Sprint shootout su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 (differita in chiaro su TV8)

ore 16.30 Gara Sprint su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 (differita in chiaro su TV8)