Boxe, Emiliano Marsili – Gavin Gwynne oggi in tv: programma, orario e streaming Europeo pesi leggeri

di Mattia Zucchiatti 25

Tutto pronto per l’ennesimo match della carriera di Emiliano Marsili. Stasera alla York hall di Londra il pugile di Civitavecchia salirà sul ring della serata targata Queensberry Promotions all’età di 47 anni con l’obiettivo di conquistare il titolo europeo dei pesi leggeri. A sfidarlo (da favorito) è Gavin Gwynne, che ha 14 anni di meno e almeno 15 centimetri in più di altezza. L’evento inizierà alle 20:00, ma per il match di Marsili bisognerà attendere almeno le 23:00. Il pugile di Civitavecchia ha un record di 42 vittorie e un pareggio, mentre il suo avversario (ex campione del Commonwealth e attualmente detentore della cintura per il Regno Unito) ha 16 vittorie, due pareggi e una sconfitta in carriera. Potrete seguire questo incontro di boxe (insieme alla card al completo) in diretta esclusiva su Dazn.