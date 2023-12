Spagna-Italia oggi in tv: canale, orario e streaming Women’s Nations League 2023/2024

L’Italia femminile di Andrea Soncin sfida la Spagna campione del mondo alle 21:30 di oggi, venerdì 1 dicembre nella cornice dello stadio Pasarón di Pontevedra. Snodo fondamentale per le azzurre nel cammino in Women’s Nations League: le Furie Rosse sono prime a punteggio pieno e cercano la qualificazione con un turno d’anticipo alla fase finale della competizione, che mette in palio anche il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’Italia vuole rimanere aggrappata alle speranze di secondo posto, con un occhio alla sfida tra Svizzera e Svezia. Le prime due di ogni raggruppamento acquisiscono il diritto a restare in Lega A, le terze dovranno conquistarsi la salvezza nello spareggio contro una seconda dei gironi della Lega B, le quarte classificate scendono invece nella Lega cadetta. La partita Spagna-Italia sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 2, oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play.

