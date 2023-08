Rybakina-Samsonova stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

Elena Rybakina se la vedrà contro Liudmila Samsonova nella seconda semifinale del WTA 1000 di Montreal 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. Si prospetta un match all’insegna della stanchezza. La kazaka, infatti, ha sbrigato a notte fonda il proprio impegno di quarti di finale contro la russa Daria Kasatkina, arresasi soltanto al tie-break decisivo e dopo tre ore e mezza di battaglia.

Davanti a lei adesso c’è un’altra sovietica, che nell’arco di una giornata ha fatto fuori in un colpo solo prima la bielorussa Aryna Sabalenka e poi l’elvetica Belinda Bencic. Samsonova si trova in vantaggio per 2-0 negli scontri diretti, entrambi andati in scena in condizioni veloci. Secondo le quote dei bookmakers, tuttavia, sarà Rybakina a partire leggermente favorita, complice la posizione più avanzata nel ranking e la maggiore esperienza a questi livelli. Per entrambe l’obiettivo è qualificarsi per la finale, dove eventualmente incontrerebbero una tra la polacca Iga Swiatek oppure la statunitense Jessica Pegula.

Rybakina e Samsonova scenderanno in campo nella notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto. Le due giocatrici sono pianificate come terzo e penultimo incontro della giornata sul Court Central con inizio fissato non prima delle ore 00.00 italiane (le 18.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Rybakina e Samsonova fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.