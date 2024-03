Bosnia-Ucraina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Qualificazioni Europei 2024

Oggi alle 20.45, Bosnia e Ucraina si sfidano nel match valido per le Qualificazioni agli Europei 2024. La Bosnia cerca una qualificazione a un torneo per Nazionali dopo le sconfitte nei playoff per Euro2012, Euro2016 e Euro 2020. Ucraina che vuole qualificarsi per provare a ripetere i quarti di finale del 2020. La partita Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Gol.