Amichevoli Internazionali: la Russia travolge la Serbia, 4-0 a Mosca

Finisce 4 a 0 l’amichevole tra Russia e Serbia, giocata alla VTB Arena di Mosca. Complice l’espulsione al minuto 21 di Milan Gajic nelle fila serbe, il match tra le due nazionali finisce con una goleada russa con a segno Anton Miranchuk su rigore, Maksim Osipenko, il fratello di Anton, Aleksey Miranchuk, e infine Ivan Sergeyev. A nulla sono serviti gli ingressi in campo nella Serbia di calciatori di spessore come Sergej Milinkovic-Savic, Filip Kostic e Aleksandr Mitrovic, il match era già ben indirizzato verso i russi.

Questa di oggi, dopo le sanzioni della Fifa (e non solo) nei confronti della Russia per il conflitto in Ucrania, è considerabile la prima e vera prova contro una nazionale europea e con un livello comunque tutto sommato alto visto il roster di calciatori di cui dispone la nazionale serba. Precedentemente la Russia aveva disputato amichevoli con nazionali per lo più modeste come Cuba e Kenya ma anche nazionali in crescita (Qatar) o nazionali storiche (Camerun) ma pur sempre fuori dall’ambito europeo.

Il prossimo impegno per i russi sarà lunedì 25 contro il Paraguay, mentre la Serbia dovrà vedersela nella solita giornata con Cipro, per cercare di dimenticare questa trasferta non proprio piacevole.