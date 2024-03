Regolamento semifinali playoff Euro 2024: cosa succede in caso di pareggio

Euro 2024 è ormai alle porte e per le Nazionali rimaste in corsa per la qualificazione sta per passare l’ultimo treno. Sono rimasti soltanto tre slot da assegnare per la rassegna continentale e le formazione che si contenderanno questi pass sono dodici. Nella Lega A ci sono Polonia, Estonia, Galles e Finlandia, nella Lega B Israele, Islanda, Bosnia e Ucraina e infine nella Lega B Georgia, Lussemburgo, Grecia e Kazakistan. Le Nazionali si affronteranno prima in semifinale e poi le vincitrici arriveranno nella finale della propria Lega, che assegnerò definitivamente la qualificazione ad Euro 2024. Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei 90′, sia in semifinale, sia in finale, si procederebbe con la disputa dei tempi supplementari; qualora persistesse la situazione di parità si andrebbe ai calci di rigore.