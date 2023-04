Maratona Parigi 2023 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per la Maratona di Parigi 2023, corsa di running in programma domenica 2 aprile. Sta per terminare l’attesa per la famosa maratona per le vie della città francese, antipasto dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, seppur su un percorso diverso. Mentre la gara di quest’anno si dirige verso est, attraverso la città prima di tornare indietro fino al punto di partenza all’Arco di Trionfo, la maratona olimpica partirà dal famoso Hotel de Ville e si incanalerà verso ovest prima di raggiungere la metà del percorso alla Reggia di Versailles. Entrambi i percorsi si snodano lungo la Senna, con la gara di oggi che segue il fiume per un tratto di 10 chilometri (dal chilometro 25 fino al 35).

Altri punti in comune delle due maratone sono il Grand Palais, storico edificio dai soffitti di vetro toccato oggi nei primi cinque chilometri di gara, e l’Hotel de Ville, sede del Municipio dal 1357 che sarà il punto di partenza alle Olimpiadi 2024. Tanta dunque la curiosità di vedere i migliori corridori del mondo sul percorso dell’evento parigino. Si preannuncia spettacolo: chi taglierà per primo il traguardo? L’appuntamento è a partire dalle ore 8.00 di domenica 2 aprile. Di seguito le informazioni per seguire la Schneider Electric Marathon de Paris.

STREAMING E TV – La Maratona di Parigi 2023 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, canale visibile per gli abbonati anche su Sky, Dazn, Eurosportplayer e Discovery +. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi nemmeno un’emozione.