Diffidati Bologna-Roma, i giallorossi a rischio squalifica in vista della Salernitana

La Roma, archiviata la vittoria ottenuta nella semifinale di andata di Europa League con il Bayer Leverkusen, è pronta per affrontare il Bologna al Dall’Ara nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I ragazzi di Josè Mourinho, nonostante il grande cammino in coppa, hanno bisogno di tenere vive le speranze di qualificazione in Champions League anche attraverso il campionato. In vista della prossima partita contro la Salernitana, nella lista dei diffidati giallorossa figurano tre nomi molto pesanti: Roger Ibanez, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, in caso di ammonizione, sarebbero costretti a saltare la sfida con i granata.