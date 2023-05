Bologna-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Bologna-Napoli, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Stadio Dall’Ara pronto a ospitare una partita di grandi contenuti: i felsinei credono all’ottavo posto che può valere l’Europa in base alle sentenze della giustizia sportiva, i partenopei per festeggiare il titolo di campioni d’Italia su un campo in cui le big non passano. Appuntamento alle ore 15 di domenica 28 maggio.

Bologna-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Stefan Schwoch.