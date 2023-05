Highlights Miami Heat-Boston Celtics 103-104, gara-6 NBA Playoff 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 21

Gli highlights video della sfida tra Miami Heat e Boston Celtics, valevole per gara-6 della Finale Playoff della Eastern Conference della NBA 2022/2023. Successo clamoroso per la franchigia del Massachusetts, che s’impone per 104-103 grazie a un tap-in di Derrick White a pochi decimi dalla sirena. I Celtics diventano la quarta squadra di sempre a recuperare uno svantaggio di 3-0 e, tra pochi giorni al TD Garden, proveranno a diventare la prima a completare la rimonta da 0-3 a 4-3. Miglior realizzatore della serata Jason Tatum con 31 punti e 12 rimbalzi.