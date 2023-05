Arnaldi-Galan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Matteo Arnaldi affronterà Daniel Galan nel primo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Si tratta del primo tabellone principale in un torneo dello slam per il tennista sanremese e di conseguenza anche del primo match da giocare sulla distanza dei 3 set su 5. Un’incognita senza alcun dubbio per lui, a differenza dell’esperto avversario odierno. Il match resta comunque giocabile, contro un tennista in grado di poter esprimere un buon tennis ma allo stesso tempo spesso protagonista di parte in cui diventa molto falloso. I due si affrontarono lo scorso settembre nell’ultimo turno di qualificazioni degli Us Open, con vittorie in due parziali lottati da parte del colombiano.

Arnaldi e Galan scenderanno in campo domenica 28 maggio come 2°match a partire dalle 11:00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.