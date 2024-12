Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Benfica-Bologna, match valevole per la sesta giornata della fase campionato di Youth League 2024/2025. La formazione emiliana finora ha conquistato appena due punti nelle prime cinque partite e si trova ormai ad un passo dall’eliminazione definitiva, ma vuole provare a centrare la sua prima vittoria per alimentare le residue speranze di passaggio del turno. Il destino dei rossoblù sembra apparentemente segnato, ma un successo aiuterebbe la squadra a crescere anche in vista delle prossime partite del campionato Primavera.

Benfica-Bologna, come seguire il match

Dall’altra parte la squadra portoghese è reduce dalla sconfitta contro il Monaco, ma ha otto punti in classifica e vuole aumentare il bottino per provare ad arrivare tra le prime otto. Il Benfica è una delle squadre che ha dimostrato di avere uno dei migliori settori giovanili e per questo sarà uno scoglio molto duro da superare per il Bologna.La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 11 dicembre alle ore 12:00 e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma non è da escludere che la sfida possa essere seguita sul sito Uefa.it. Sportface.it seguirà l’evento attraverso un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.