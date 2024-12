Il programma, l’orario e come vedere in diretta Venezia-Lubiana, sfida valida come 11^ giornata del Gruppo B dell’Eurocup 2024/2025 di basket. La formazione allenata da coach Spahija sta vivendo un ottimo momento di forma nella competizione europea, dove è riuscita a migliorare in maniera decisa la propria posizione in classifica salendo a cinque vittorie e altrettante sconfitte, raggiugendo, quindi, Cluj-Napoca e Ankara, e portandosi a un solo successo dagli avversari odierni, che occupano la quarta posizione. Un ruolino di marcia importante per i lagunari, che, dopo l’exploit proprio contro Ankara, si sono confermati battendo in trasferta prima il Lietkabelis e poi il Salonicco.

Il tutto mentre in campionato l’andamento è un po’ più altalenante: in Serie A, infatti, Venezia è appena in undicesima posizione con quattro vittorie all’attivo. Soprattutto, la vittoria in casa, davanti ai propri tifosi al Taliercio, manca da un mese, proprio dal successo su Ankara: da allora, sono arrivate due sconfitte consecutive, entrambe in campionato, contro Reggio Emilia e Sassari. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 11 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Venezia-Lubiana, valida per l’Eurocup 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Max, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e le classifiche aggiornate e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.