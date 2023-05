Benevento-Parma oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Parma, match del Vigorito valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa di Agostinelli, dopo il pareggio ottenuto in casa del Palermo, hanno un disperato bisogno di tornare al successo per provare a schiodarsi dall’ultimo posto in classifica. Gli uomini di Fabio Pecchia, reduci dalla vittoria in rimonta sul Cagliari, vogliono continuare su questa strada per blindare il piazzamento playoff. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 1 maggio alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

