Brescia-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brescia-Cosenza, match del Rigamonti valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Le Rondinelle, dopo il colpaccio in trasferta contro la Reggina, deve continuare su questa strada se vuole avere delle possibilità di salvezza. Per i calabresi, che in questo momento sono fuori anche dalla zona playout, si tratta di uno scontro diretto fondamentale. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 1 maggio alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA