Benevento-Giugliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Giugliano, match del Vigorito valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine giallorossa è a soli due punti dalla Juve Stabia capolista e spera di poter completare il sorpasso, in modo tale da prendersi la vetta della classifica. La formazione ospite, invece, va a caccia di punti per allontanarsi dalla zona playout ed avvicinarsi ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 13 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

