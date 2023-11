Lucchese-Entella, oggi in tv: in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Entella, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro fra la tredicesima e la quattordicesima forza del Girone B del campionato di Serie C. Come si capisce bene dal piazzamento della classifica, per le due squadre è di vitale importanza mantenere le distanze dalle parti più basse della classifica che significherebbero dire playout e zona rossa. Vincere per allontanarsi il più possibile da quella zona, e chissà, magari, sperare anche in qualcosa in più per il proseguo di stagione. Match che partirà lunedì 13 novembre alle 20.45 e che sarà in diretta Sky Sport 255 e NOW.