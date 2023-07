Regolamento Inghilterra-Spagna, cosa succede in caso di pareggio finale Europei Under 21

Il regolamento di Inghilterra-Spagna, ecco cosa succede in caso di pareggio nella finale degli Europei Under 21. A Batumi, in Georgia, gli inglesi sfidano gli spagnoli in questo atto conclusivo per la conquista del titolo giovanile a livello Uefa. I giovani Tre Leoni contro le giovani Furie Rosse, chi la spunterà? In caso di parità al 90′, si procederà con la disputa dei due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità via libera ai calci di rigore per stabilire la vincitrice.

