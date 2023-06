Manchester City-Siviglia in tv: data, orario e diretta streaming Supercoppa Europea 2023

Manchester City-Siviglia è la Supercoppa Europea 2023: ecco le informazioni su diretta tv e streaming, ma anche data e orario. Si scende in campo mercoledì 16 agosto alle ore 21 per la partita che mette di fronte la vincitrice della Champions League e la squadra che ha conquistato l’Europa League. Appuntamento al Pireo di Atene, diretta tv e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.