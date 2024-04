Basket, programma gara-2 playoff Eurolega 2023/2024: date, orari e tv

Ecco il programma con tutte le informazioni sulle date, gli orari e come vedere in diretta tv gara-2 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Dopo l’azione dei primi quaranta minuti, proseguono le serie che vedono impegnate le migliori otto squadre della regular season della competizione. Non cambieranno i palcoscenici, visto che anche in questa giornata le partite si giocheranno in casa delle squadre che hanno chiuso la stagione regolare con il miglior piazzamento. Occasione importante, quindi, per chi gioca in casa di confermare il fattore campo, mentre le squadre in trasferta proveranno il “break” prima del cambio di campo in gara-3.

Ecco, quindi, il programma di gara-1 dei playoff di Eurolega 2023/2024, con le date, gli orari e, tra parentesi, le emittenti che trasmetteranno in diretta le partite, ricordando che le partite trasmesse su satellite da Sky si possono vedere anche in streaming su Sky Go e Now TV.

PROGRAMMA GARA-2 PLAYOFF EUROLEGA

Giovedì 25 aprile

Ore 20:15 – Panathinaikos Atene – Maccabi Playtika Tel Aviv (Sky Sport Max, Dazn)

Ore 21:00 – Real Madrid – Baskonia Vitoria-Gasteiz (Sky Sport Arena, Dazn)

Venerdì 26 aprile

Ore 19:00 – AS Monaco – Fenerbahce Beko Istanbul (Sky Sport Arena, Dazn)

Ore 21:00 – FC Barcellona – Olympiacos Pireo (Sky Sport Arena, Dazn)