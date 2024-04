Frosinone-Salernitana 3-0, Di Francesco: “Vittoria meritata, dobbiamo migliorare nella gestione”

“La vittoria è meritata non tanto per la partita, ma per le prestazioni che abbiamo fatto ultimamente. Questa squadra sta lavorando con grande applicazione e attenzione. Sul 2-0 potevamo gestire meglio, ci siamo messi in difficoltà”. Lo ha detto a Sky Sport il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco dopo la vittoria per 3-0 sulla Salernitana allo ‘Stirpe’. “Per la prima volta ho schierato per la terza partita consecutiva la stessa formazione – spiega l’allenatore -. È un vantaggio dare equilibrio e continuità alla squadra. Solitamente siamo più bravi a gestire certe situazioni con la palla, ma sulla fase difensiva siamo più determinati e attenti e stiamo lavorando un po’ più di squadra. Spero che riusciremo a portare questa solidità difensiva fino alla fine del campionato”, ha aggiunto. E sulla crescita individuale dei singoli: “Abbiamo costruito una squadra con dei giocatori che hanno delle qualità e un talento da esprimere. Se il talento è fine a sé stesso non serve a nulla, questi ragazzi devono giocare di squadra. Vedo della crescita. Penso ad esempio a Brescianini per quello che riesce a mostrare durante la gara. È un giocatore in grande crescita, mi piace quando questi ragazzi si applicano e cercano di apprendere“, conclude Di Francesco.