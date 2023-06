Basket femminile, Europei 2023: calendario, programma, orari e tv semifinali

Il calendario, il programma, gli orari e come vedere in tv le semifinali degli Europei 2023 di basket femminile. Prosegue l’azione nell’Arena Stozice di Lubiana, in Slovenia, dove si entra nelle fasi caldissime del torneo: l’adrenalina e la tensione salgono, mentre l’appuntamento con la finale è sempre più vicino. È tutto pronto per queste sfide tiratissime, con le quattro nazionali rimaste in gioco che sono a centimetri dal potersi aggiudicare il trofeo, e nessuna di loro ha intenzione di rinunciare al sogno. Tutte le partite vanno in scena sabato 24 giugno, comprese quelle valide per il piazzamento finale, tra le perdenti dei quarti di finale. Le partite saranno visibili in streaming sulla piattaforma Eleven Sports e Sky, con le info precise che verranno aggiornato una volta che sarà chiaro il quadro definitivo.

RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO

IL REGOLAMENTO

SEMIFINALI

Sabato 24 giugno

TBC – Vincente Spagna/Germania vs Vincente Ungheria/Repubblica Ceca

TBC – Vincente Francia/Montenegro vs Vincente Belgio/Serbia

PARTITE DI PIAZZAMENTO

TBC – Perdente Spagna/Germania vs Perdente Ungheria/Repubblica Ceca

TBC – Perdente Francia/Montenegro vs Perdente Belgio/Serbia