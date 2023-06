Beach Volley, Campionati Italiani Assoluti 2023: a Palinuro vincono Lupo e Rossi

Si è chiusa oggi, a Palinuro, la prima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2023 di beach volley. Vittoria nel tabellone maschile per Daniele Lupo ed Enrico Rossi. Gli atleti dell’Aeronautica Militare, coppia testa di serie numero uno del torneo, si sono resi protagonisti di un torneo perfetto con l’azzurro Enrico Rossi nominato MVP del torneo maschile: battuti in finale Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich (21-15, 21-19). La finalina per il terzo posto che se la aggiudica la coppia Luisetto-Spadoni.

Nel tabellone femminile ad aggiudicarsi la prima tappa Gold sono state le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. In finale la coppia federale si è infatti imposta 2-0 (21-6, 24-22) sull’ottimo team composto da Arianna Barboni ed Eleonora Annibalini. Per le azzurre un inizio di stagione importante. Un successo che ha consentito di portarsi a casa sia l’iconica canotta Gold, che gli importanti punti nella classifica generale con la Bianchin eletta miglior giocatrice del torneo femminile. A piazzarsi sul terzo gradino del podio sono state invece Rachele Mancinelli e Giada Bianchi.