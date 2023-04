Basket, Eurolega 2022/2023 gara-3 playoff: programma, date, orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in tv le partite di gara-3 dei playoff dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Dopo una prima, intensissima, settimana, è tempo di cambiare scenario, con le squadre che ora si sfideranno sul campo della formazione che ha avuto un piazzamento peggiore in regular season. Ecco, quindi, il programma della giornata in questione e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutti gli incontri, mentre Sky Sport e Dazn ne proporranno una selezione.

Martedì 2 maggio

Ore 20:05 – Maccabi Playtika Tel Aviv (Eleven Sports, Sky Sport Arena in differita 22:30)

Ore 20:30 – Partizan Mozzart Bet Belgrado – Real Madrid (Eleven Sports, Sky Sport Arena)

Mercoledì 3 maggio

Ore 19:00 – Zalgiris Kaunas – FC Barcellona (Eleven Sports, Sky Sport Arena)

Ore 19:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – Olympiacos Pireo (Eleven Sports)