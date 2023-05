Salernitana-Fiorentina 3-3, Italiano: “Contento della rimonta, ma troppe ingenuità dietro”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Salernitana-Fiorentina 3-3, match della 33^ giornata di Serie A 2022/2023: “Considerato lo sviluppo della partita si tratta di un bel punto. Abbiamo commesso alcune ingenuità dietro, ma abbiamo avuto il carattere per rimontare e nel complesso sono contento. La stagione non è ancora finita, abbiamo molto in ballo e proviamo a valutare gli aspetti positivi come rimontare 3 volte. Oggi volevamo passare in vantaggio per primi, ma abbiamo valutato male due situazioni con Biraghi e Igor – ha spiegato il tecnico dei gigliati – E’ positivo aver avuto 8 marcatori diversi nelle ultime tre gare. Se continuiamo così faremo paura a tutti. Sono felice della rimonta, però basta poco per evitare i gol subiti oggi e i ragazzi lo sanno. Nella prima parte di stagione abbiamo lasciato per strada molti punti, ma almeno stiamo andando forte nelle altre competizioni“.