Basket, Eurolega 2022/2023 28^ giornata: programma, date, orari e tv

Il programma con le date, gli orari e come vedere in tv le partite della 28^ giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Secondo turno settimanale, che vede nuovamente le italiane in campo nella stessa serata, alla ricerca di vittorie per rimpolpare le ancora flebili speranze di qualificazione ai playoff. La Virtus Bologna aprirà la giornata in casa dell’ALBA Berlino, mentre l’Olimpia Milano giocherà in casa contro il Partizan Belgrado, che due giorni fa ha battuto proprio le Vu Nere.. Ecco, quindi, il programma del turno e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutti gli incontri, mentre Sky Sport e Dazn ne proporranno una selezione.

Giovedì 9 marzo

Ore 18:00 – ALBA Berlino – Virtus Segafredo Bologna (Eleven Sports, Dazn, Sky Sport Arena)

Ore 19:00 – Zalgiris Kaunas – LDLC ASVEL Villeurbanne (Eleven Sports)

Ore 20:00 – Olympiacos Pireo – FC Bayern Monaco (Eleven Sports)

Ore 20:30 – EA7 Emporio Armani Milano – Partizan Mozzart Bet Belgrado (Eleven Sports, Dazn, Sky Sport Arena)

Ore 20:45 – Real Madrid – Valencia Basket (Eleven Sports)

Venerdì 10 marzo

Ore 18:30 – Anadolu Efes Istanbul – Maccabi Playtika Tel Aviv (Eleven Sports, Sky Sport Arena)

Ore 18:45 – Fenerbahce Beko Istanbul – FC Barcellona (Eleven Sports)

Ore 20:00 – Panathinaikos Atene – Stella Rossa Belgrado (Eleven Sports)

Ore 20:30 – Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz – AS Monaco (Eleven Sports, Sky Sport Arena)