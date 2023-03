Manchester United, il fondo Elliott entra in azione: presentata un’offerta di finanziamento

Nel futuro del Manchester United potrebbe esserci il fondo Elliott. Secondo quanto raccolto da Sky Sports UK, il fondo statunitense – fino a poco tempo fa proprietario del Milan – avrebbe infatti avanzato una proposta di finanziamento aperta a tutti. Non si tratta dunque di un interesse per comprare i Red Devils bensì per finanziare l’acquisto di eventuali acquirenti. Al momento è ancora presto per sbilanciarsi, anche perché i nomi accostati allo United sono molti. Tuttavia, non è da escludere che il fondo Elliott possa tornare ad essere protagonista, seppur indirettamente, nel mondo del calcio.