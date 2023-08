Bari-Parma tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Parma, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Pugliesi ed emiliani sono probabilmente i due maggiormente delusi dall’andamento degli ultimi playoff del campionato di Serie B, che hanno premiato il Cagliari. Ora, prima di riprendere il torneo cadetto, arriva un importante banco di prova che vale i sedicesimi di Coppa. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di sabato 12 agosto e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1, mentre lo streaming sarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it non vi lascerà soli e fornirà una diretta testuale, il tabellino e diversi approfondimenti.