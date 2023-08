Pentathlon, Uipm Challenger: sesto posto per Mercuri a Drzonkow, ottavo Alessandro

Cala il sipario sull’Uipm Pentathlon Challenger, gara andata in scena a Drzonkow, in Polonia, e valevole per conquistare punti nel ranking per la qualificazione olimpica. Nel maschile ha trionfato il francese Jean Baptiste Mourcia con 1486 punti, precedendo l’ecuadoregno Andreas Torres (1476) e l’ungherese Bence Kardos (1471). L’unico azzurro presente, Federico Alessandro (Aeronautica Militare), ha invece concluso all’ottavo posto con 1448 punti.

Nel femminile, ad imporsi è stata l’egiziana Salma Abdelmaksoud, prima con 1421 punti. Alle sue spalle la messicana Mariana Arceo (1401) e la ceca Lucie Hlavackova (1390). Per quanto riguarda le azzurre, sesto posto per Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) con 1365 punti, settima Aurora Tognetti (Carabinieri) a 1363 e decima Irene Prampolini (Fiamme Oro) a 1346. In ottica Ranking Olimpico, Mercuri ha 27 punti, Tognetti 25 e Prampolini 21. Nel maschile, invece, Federico Alessandro ne ha 23.