Bari-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Lecco, match del San Nicola valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi di Pasquale Marini, dopo la pesante sconfitta subita contro il Palermo, hanno bisogno di rialzare la resta per evitare di essere risucchiati nelle retrovie. Il club lombardo, dal suo canto, è tornato ad essere ultimo in classifica e deve cercare una nuova svolta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 10 febbraio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA