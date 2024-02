Catanzaro-Ascoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catanzaro-Ascoli, match del Ceravolo valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La compagine guidata da Vincenzo Vivarini, dopo il pareggio con lo Spezia, vuole tornare alla vittoria per consolidare il proprio piazzamento in zona playoff. La squadra marchigiana, dal suo canto, spera di portare a casa dei preziosi punti in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 10 febbraio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

