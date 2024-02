Bari-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Feralpisalò, match del San Nicola valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini di Giuseppe Iachini, dopo aver ritrovato la vittoria contro il Lecco, devono affrontare un’altra neo-promossa e vogliono centrare un nuovo successo. Il club lombardo, dal suo canto, ha bisogno di portare via punti per alimentare le speranze di salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

