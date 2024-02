Baez-Navone oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Rio de Janeiro 2024

Sebastian Baez sfiderà Mariano Navone nella finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città brasiliana. Sarà Baez a partire favorito in questo derby argentino che mette in palio il primo titolo stagionale a livello Atp per entrambi. ‘Sebita’ ha infatti più esperienza, oltre ad essere reduce da una serie di belle vittorie, tra cui quella in semifinale contro il connazionale Cerundolo. Guai però a sottovalutare Navone, partito addirittura dalle qualificazioni, che sta vivendo la cosiddetta settimana della vita. In semifinale ha battuto persino il campione uscente Cameron Norrie con un netto 6-4 6-2 e, in caso di vittoria, entrerebbe in top 40. Non male per un giocatore che non è ancora mai stato tra i primi 100 del mondo…

TABELLONE

MONTEPREMI

Baez e Navone scenderanno in campo oggi, domenica 25 febbraio, alle ore 21.30 italiane. La diretta televisiva del torneo di Rio de Janeiro è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento attraverso i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo brasiliano garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.