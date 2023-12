Avellino-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Lucchese, match del Partenio valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2023/2024. La squadra campana, dopo aver vinto il derby contro la Juve Stabia, ha intenzione di continuare il proprio percorso nel torneo per avvicinarsi al successo. La formazione toscana, dal suo canto, è reduce dalla vittoria ai supplementare contro la Juventus Under 23 e punta dritta verso la semifinale. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 13 dicembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

IL REGOLAMENTO

SEGUI IL LIVE

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA