LIVE – Avellino-Lucchese 0-1, Coppa Italia Serie C (DIRETTA)

La diretta testuale di Avellino-Lucchese, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2023/2024. I campani, oltre ad inseguire la vetta del Girone C di Lega Pro dopo l’ultimo successo contro il Benevento, vogliono continuare il cammino in Coppa. La Lucchese, attualmente all’undicesimo posto del Girone B, invece, vuole continuare in coppa per coltivare speranze di arrivo ai playoff. La sfida del Partenio decreterà una semifinalista. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 13 dicembre alle ore 18.30; Sportface.it non vi lascerà da soli e seguirà l’evento in diretta attraverso un live testuale.

IL REGOLAMENTO

DOVE VEDERE LA GARA

AVELLINO (3-5-2): Pane; Dall’Oglio, Benedetti, Mulè; Sannipoli, Casarini, Pezzella, Maisto, Falbo; Sgarbi, Marconi. A disp. Pizzella, Cancellotti, Rigione, Mazzocco, Armellino, D’Angelo, Palamara, Gori, Fusco, Nosegbe-Susko, D’Amico. All. Pazienza.

LUCCHESE (3-4-3): Coletta; Merletti, Benassai, Gucher; Visconti, Djibril, Tumbarello, Guadagni; Yeboah, Romero, Sueva. A disp. Berti, Chiorra, Perrotta, Toma, Tiritiello, Rizzo Pinna, Quirini, Russo, Quochi, Cangianiello, Leone, Magnaghi. All. Gorgone

Avellino-Lucchese 0-1 (97′ Yeboah)

_________________________________________________________________

FINE PARTITA. LUCCHESE IN SEMIFINALE

111′ – Lucchese in gestione della palla. L’Avellino sembra stanco

FINE PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

103′ – Tiro di Casarini dalla distanza: palla fuori

97′ – LUCCHESE IN VANTAGGIO! Conclusione da fuori area di Magnaghi che si stampa sul palo, Yeboah sul tap in mette in rete

91′ – Si riparte

TRIPLICE FISCHIO. SI VA AI SUPPLEMENTARI

90′ – Cinque minuti di recupero

84′ – Avellino pericoloso! Gran mancino al volo di Casarini, palla sul fondo

73′ – Giallo a Magnaghi per una sbracciata irregolare

71′ – Ci prova Magnaghi col sinistro: palla a centimetri dal palo, Pane osserva immobile

65′ – Nel giro di pochi minuti ammoniti Djibril e Yeboah

51′ – Buon avvio della Lucchese che sta guadagnando metri

46′ – Si riparte

FINE PRIMO TEMPO

47′ – CHE OCCASIONE PER L’AVELLINO! Due grandi giocate! Tiro splendido di Falbo al volo, ma risposta splendida in angolo di Coletta

45′ – Due minuti di recupero

41′ – Avellino ad un passo dal gol! Sugli sviluppi del corner, Benedetti gira col destro e colpisce la traversa

40′ – Occasione Avellino! Destro su punizione di Dall’Oglio: Coletta vola e mette in calcio d’angolo

29′ – Brivido Avellino sugli sviluppi del corner! Pane blocca a terra dopo un tiro di Guadagni deviato

28′ – Conclusione dalla distanza di Tumbarello: Pane alza in calcio d’angolo

21′ – Ritmi bassi in questo avvio di gioco. L’Avellino controlla il possesso palla, ma per ora non riesce a sfondare

13′ – Pezzella cerca un lancio in profondità per Marconi: sbaglia però la misura, palla tra le braccia di Coletta

6′ – L’Avellino rischia. Un retropassaggio errato favorisce Yeboah che però chiude troppo il diagonale: palla sul fondo

1′ – Fischio d’inizio. Primo possesso per l’Avellino