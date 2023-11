Catania-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catania-Crotone, match valevole per gli ottavi di finale della C0ppa Italia di Serie C 2023/2024. Grande in scena allo stadio Massimino tra due nobili decadute che sperano di tornare al più presto nel calcio che conta. Gli etnei hanno intenzione di portare a casa la vittoria davanti al pubblico di casa. La formazione calabrese, dal suo canto, ha intenzione di tenere aperte diverse strade in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 29 novembre alle ore 18:30 , ma al momento non è prevista alcuna copertura televisiva.

SEGUI LA DIRETTA

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA