Avellino-Casertana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Avellino-Casertana, match del Partenio valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra irpina, dopo le recenti delusioni, ha bisogno di riscattarsi per continuare a sperare in un duello per la promozione diretta con la Juve Stabia. La formazione ospite, dal suo canto, spera di portare a casa i tre punti per difendere il proprio piazzamento in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 19 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

