Brindisi-Foggia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brindisi-Foggia, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra pugliese è in una situazione di classifica estremamente delicata e solo con una vittoria potrebbe trovare nuova linfa in vista del finale di stagione. I rossoneri, dal loro canto, non se la passano benissimo e sperano di tornare alla vittoria in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 19 febbraio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

