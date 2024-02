Bundesliga 2023/2024, disastro totale Bayern Monaco: Tuchel crolla a Bochum, vicino l’esonero

Disastro totale per il Bayern Monaco e a questo punto Thomas Tuchel, che ha chiuso una settimana da incubo, è ormai vicino all’esonero. Dopo aver perso lo scontro diretto per il titolo contro il Bayer Leverkusen e anche l’andata degli ottavi di Champions all’Olimpico contro la Lazio, la formazione bavarese crolla di nuovo in Bundesliga, uscendo sconfitta dal campo del Bochum, in lotta per evitare la retrocessione, nella ventiduesima giornata del campionato tedesco. Con questo pesantissimo ko, i campioni di Germania in carica scivolano a -8 dalla vetta e sembra ormai impossibile colmare il gap nei confronti delle Aspirine ancora imbattute. Soprattutto, l’allenatore è destinato a essere rimosso dall’incarico: inevitabile una decisione forte della proprietà nelle prossime ore.

I bavaresi erano passati in vantaggio con Musiala al 14′, ma nel finale del primo tempo è arrivata la rimonta dei padroni di casa con Asano e Schlotterbeck, con la difesa ospite che si è sciolta ben presto come neve al sole. Al 78′, poi, il terzo gol del Bochum con Stoger, Kane accorcia negli ultimi minuti, in cui c’è un maxi recupero per via della sospensione del match per il solito lancio di palline da tennis da parte dei tifosi per protestare contro il possibile ingresso di fondi stranieri in Bundesliga. Ma l’unica notizia è che questo Bayern definitivamente non c’è più.